Работодателей предупредили о штрафах до 100 тыс. рублей за неоплату труда в выходные

ОП: компаниям грозят штрафы до 100 тыс. рублей за неоплату труда в выходной
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Компаниям, которые не оплачивают своим сотрудникам работу в выходной, может грозить штраф до 100 тыс. руб. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он уточнил, что по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ при первом нарушении работодатель может получить штраф в размере до 50 тыс. руб., а в случае повторения такой ситуации штраф может удвоиться.

«Согласно положениям ТК РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере», — отметил Машаров.

Он добавил, что по желанию сотрудника вместо двойной оплаты работник может получить день отдыха. Если же работодатель отказывается предоставить сотруднику отгул за работу в выходной, штраф для компании по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ может составить до 50 тыс. руб., а для руководителя — до 5 тыс. руб.

Член ОП сообщил, что в случае нарушения прав работник может пожаловаться в Государственную инспекцию труда и прокуратуру, а также обратиться в суд.

До этого депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий предоставление возможности брать выходной 1 сентября. Парламентарии подчеркнули, что для родителей школьников, особенно первоклассников, присутствие на линейке и участие в школьных мероприятиях является важной поддержкой, создающей у ребенка чувство уверенности в начале нового жизненного этапа.

Ранее Microsoft заплатила айтишнику 50 млн рублей за увольнение.

