Два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы таксист ударил коллегу ножом в сердце во время конфликта

Таксист из Москвы не поделил дорогу с коллегой, пырнул его ножом в грудь и уехал. Об этом сообщает «МК».

«На проезжей части Бутырской улицы, вблизи дома №53к1, водители легковых машин Lada и Kia не смогли поделить проезжую полосу и врезались друг в друга. Мужчины стали выяснять отношения, используя нецензурную брань. Водитель Kia достал из двери авто нечто похожее на нож, затем приблизился к 36-летнему коллеге и ударил его лезвием под сердце», — сообщает «МК».

Злоумышленник уехал, позже его задержала полиция. Пострадавший в больнице.

До этого сообщалось, что в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.

Ранее стало известно, как наказали таксиста-мигранта за интим со школьницей в Туле.