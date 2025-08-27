Назван мотив напавшего с ножом на полицейских в Москве

Мотивом нападения мужчины на сотрудников внутренних дел в Москве стала ненависть к полиции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что нападавший задержан, в результате происшествия никто не пострадал.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Москве на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон» неизвестный напал с ножом на полицейских. Уточняется, что мужчина поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Видео задержания позднее опубликовал Telegram-канал 112.

В начале августа в Архангельске пассажиры подрались в общественном транспорте. Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент. На опубликованных кадрах видно, как мужчина несколько раз ударяет пассажира, который наносит своему оппоненту ответные удары, а после распыляет в лицо перцовый баллончик. На записи также заметно, что во время конфликта один из мужчин держится за поручень.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.