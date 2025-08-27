В СК рассказали подробности нападения на полицейских в Москве

СК: в Москве завели дело после нападения на правоохранителей с ножом

В Москве возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, у автозаправки на Щелковском шоссе мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». Когда на место приехали полицейские, он напал на них с ножом.

В итоге злоумышленника удалось задержать. Сейчас его доставили в подразделение СК, где ему предстоит допрос. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Видео задержания до этого опубликовал Telegram-канал 112. Также журналисты написали, что мотивом нападения мужчины на сотрудников внутренних дел в Москве стала ненависть к полиции.

