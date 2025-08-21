В России запретили мем с цитатой о цыганах из фильма Гая Ричи

В России суд запретил мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Осторожно, новости».

По данным журналистов, в июле Останкинский районный суд столицы рассмотрел иск прокуратуры о запрете пяти web-страниц, которые содержат разжигание ненависти к цыганам. Среди них статья на «Пикабу» (сейчас удалена), тред с мемами про цыган на имиджборде SafeReactor, статья под названием «Почему не любят цыган», а также две ссылки, которые ведут на мем — это цитата и кадр из фильма Гая Ричи «Большой куш», где герой Стивена Грэма произносит фразу о цыганах.

В июне этого года представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев заявил, что мемы «Яжмать» были частью диверсии, продвигающей идеологию чайлдфри. По словам государственного деятеля, основная цель запрещенного в РФ движения «чайлдфри» — сформировать в обществе непривлекательный и отталкивающий образ матери. Например, это делали при помощи мема «Яжмать», который высмеивает заботливых матерей, активно защищающих любимое чадо.

