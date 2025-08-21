Гоблин оценил запрет мема «Ненавижу цыган» из фильма Гая Ричи

Гоблин заявил, что суд может запретить все фильмы Гая Ричи после мема про цыган

В России суд запретил мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи из-за разжигания ненависти. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин), который озвучивал картину, заявил «Газете.Ru», что фраза является прямым переводом оригинала и отметил, что в других фильмах может присутствовать ненависть и к другим народам.

«Многие граждане не понимают по-английски и вынуждены смотреть фильмы в переводе. Вот в фильме «Большой куш» режиссера Гая Ричи один из героев говорит I fucking hate pikeys, что на русский можно перевести как «Ненавижу, ***, цыган». Другие герои там, кстати, данное выражение повторяют. В других фильмах говорят о ненависти к неграм, кстати», — сказал он.

Пучков подчеркнул, что в творчестве герои могут находится в разных обстоятельствах, поэтому российские суды могут запретить не только мемы, но и все фильмы Гая Ричи.

«Фильм — это художественное произведение, где в рамках авторского замысла действуют самые разные герои в самых разных обстоятельствах. В том числе и вот такие герои, говорящие подобные вещи. Это называется свобода творчества. Когда наши суды доберутся до режиссера Гая Ричи и запретят не только картинки с цитатами, но все его фильмы вообще — мне неведомо», — добавил он.

21 августа Telegram-канал «‎Осторожно, новости» сообщил, что Останкинский районный суд Москвы рассмотрел иск прокуратуры о запрете пяти web-страниц, содержащих разжигание ненависти к цыганам. По данным канала, среди них были уже удаленная статья на «Пикабу», тред с мемами про цыган на имиджборде SafeReactor, статья под названием «Почему не любят цыган», а также две ссылки, которые ведут на мем — цитату и кадр из фильма Гая Ричи «Большой куш», где герой Стивена Грэма произносит фразу о ненависти к цыганам.

Отмечается, что суд удовлетворил иск и признал запрещенной к распространению информацию с указанных пяти интернет-страниц.

Ранее Гоблин двумя словами прокомментировал вынесенный ему приговор на Украине.