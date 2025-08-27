Путину предложили встретиться с победителями международных школьных олимпиад

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил президенту России Владимиру Путину организовать встречу с победителями международных школьных олимпиад. Об этом пишет ТАСС.

Он озвучил данное предложение во время совещания Путина с правительством РФ.

«Владимир Владимирович, позвольте предложить организовать вашу встречу с победителями. Ребята об этом мечтают», — сказал он.

Кравцов напомнил, что российские команды приняли участие в шести международных олимпиадах, где завоевали 29 медалей, в том числе 20 золотых.

До этого сообщалось, что в России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку. Кравцов сообщил, что прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков. Он также заявлял о планах добавить школьные олимпиады по робототехнике и искусственному интеллекту.

Кравцов также заявлял, что министерство просвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору.

