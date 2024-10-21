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В ЕГЭ планируют ввести арабский язык как предмет по выбору

Министр Кравцов: в России хотят ввести арабский язык в ЕГЭ как предмет по выбору

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Виталий Аньков/РИА Новости

Министерство просвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору. Об этом сообщил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, новая дисциплина может появиться в ЕГЭ уже через два года. Он добавил, что в ноябре в гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире. В нем собираются участвовать ученые и педагоги из более чем десятка стран.

В конце сентября министерство науки и высшего образования России разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Согласно проекту указа, русский язык останется обязательным предметом для абитуриентов. Они также обязательно будут сдавать один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз имеет право самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее российские учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ.

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