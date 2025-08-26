На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме призвали бесплатно выдавать тетради школьникам

Депутат Лантратова: учащимся из малообеспеченных семей нужно выдавать тетради
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России необходимо законодательно закрепить новую меру поддержки малообеспеченных и многодетных семей, обязав органы управления образования выдавать детям из них бесплатные рабочие тетради. Такое предложение депутат Госдумы Яна Лантратова направила минпросвещения, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В своем обращении парламентарий заявила, что на сегодняшний день в некоторых российских регионах до трети учащихся не обеспечены тетрадями по всем предметам. Это создает условия для роста социального неравенства, так как не все могут себе позволить комплект рабочих тетрадей стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. в год, подчеркнула парламентарий. Особенно ощутимо это для семей, в которых воспитывается сразу несколько детей школьного возраста – для них необходимо ввести эту меру поддержки, заключила Лантратова.

До этого депутат МО Петербурга – поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров также обратился в минпросвещения, призвав раздавать учащимся «школьные коробки» по аналогии с «коробкой для новорожденного». Набор товаров в них должен различаться в зависимости от возраста ребенка. т. Многодетным семьям такие наборы нужно раздавать бесплатно, а остальным – продавать по льготным ценам, считает депутат.

Ранее родителям рассказали, как сэкономить на подготовке детей к школе.

