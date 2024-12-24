В России могут появиться школьные олимпиады по арабскому языку, робототехнике и ИИ

Кравцов: школьная олимпиада по арабскому языку может появиться в России

В России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

«Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков», — сказал он.

Кравцов добавил, что также планирует добавить школьные олимпиады по робототехнике и искусственному интеллекту.

Уточняется, что глава Минпросвещения обсудил организацию таких олимпиад на заседании Национального координационного совета.

В октябре Кравцов заявлял, что министерство просвещения России планирует ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору.

В конце сентября министерство науки и высшего образования России разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы. Согласно проекту указа, русский язык останется обязательным предметом для абитуриентов. Они также обязательно будут сдавать один профильный предмет из списка рекомендованных для конкретной специальности. Вуз имеет право самостоятельно выбрать профильный предмет или дать право выбора абитуриенту.

Ранее российские учителя предложили реформировать ЕГЭ и ОГЭ.