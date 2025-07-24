Психолог рассказала, какие действия приводят к РПП

Попытки похудеть являются главной причиной, которая приводит к расстройству пищевого поведения (РПП). Об этом «Москве 24» рассказала практикующий клинический психолог Анастасия Карачевцева.

По ее словам, с детства многим внушают, что именно худые люди хорошие, поэтому они стараются худеть. Эксперт отметила, что к таким последствиям приводят привычка разделять продукты на «хорошие» и «плохие» и постоянные ограничения.

«Также негативно влияет правило доедать блюдо полностью. Таким образом, ребенок начинает игнорировать потребности своего тела и привыкает переедать. Он теряет связь с собственными потребностями, не понимает, какая еда нужна организму, и с раннего возраста перестает улавливать сигналы о голоде или насыщении», — отметила Карачевцева.

Она добавила, что родителям нельзя навязывать детям желание похудеть или собственные пищевые привычки, а также заставлять их есть быстрее. Специалист добавила, что РПП возникает из-за игнорирования эмоций.

Врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова до этого говорила, что отказ от еды в кругу семьи может говорить о наличии расстройства пищевого поведения у подростка. Она уточнила, что так может проявляться анорексия, которая характеризуется сильным снижением порций пищи и стремлением исключить из рациона большинство продуктов. Среди других ее симптомов — частые заявления о насыщении и резкое снижение веса.

Ранее в РФ призвали запретить группы с пропагандой похудения.