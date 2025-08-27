На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Усманов может подать в суд на Совет ЕС

Euronews: адвокат Усманова может подать против Совета ЕС иск о клевете
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский предприниматель Алишер Усманов может подать в суд на Совет Евросоюза по обвинению в клевете из-за статьи в американском журнале Forbes. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Eurounews.

В обосновании санкций Совета ЕС против Усманова цитируются утверждения из статьи Forbes, что Усманов «якобы выступал в качестве подставного лица президента Путина и решал его деловые проблемы».

Адвокат Усманова по медиаправу Йоахим Штайнхефель ранее выиграл суд против Forbes и теперь намерен судиться с Советом ЕС. По словам Штайнхефеля, мнение журналиста не может служить основанием для введения рестрикций.

«Примечательно, что необоснованность санкций была доказана много раз, но Совет ЕС продолжает игнорировать очевидное и копирует аргументацию из одного документа в другой, что делает применение санкций в этих случаях насмешкой для любого государства, которое считает себя основанным на верховенстве закона», — отмечает Штайнхефель.

В апреле немецкая газета Münchner Merkur подписала три заявления о прекращении противоправных действий в отношении Алишера Усманова и удалила 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 года.

Удаленные статьи использовались правоохранительными органами ФРГ для возбуждения предварительных расследований против Усманова.

Ранее в Швейцарии решили разблокировать часть активов бывших трастов Усманова.

