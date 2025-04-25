Немецкая газета отказалась от ложных утверждений об Алишере Усманове

Немецкая газета Münchner Merkur подписала 3 заявления о прекращении противоправных действий в отношении Алишера Усманова и удалила 15 статей, опубликованных с марта по ноябрь 2022 года.

Среди утверждений газеты об Алишере Усманове были те, в которых якобы он является владельцем люксового транспорта и недвижимости, которые были куплены «с помощью сети подставных и офшорных компаний».

Также в удаленных статьях немецкой газеты была информация, что Усманов якобы передал право собственности на свое имущество трасту в пользу своих сестер. Еще в одной удаленной статье была информация, что Усманов якобы приобрел многомиллионную недвижимость в Баварии «у профессора Зальцбургского университета».

Удаленные статьи немецкой газеты Münchner Merkur использовались правоохранительными органами ФРГ для возбуждения предварительных расследований против Усманова по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и нарушении закона Германии о внешнеэкономической деятельности, а также Советом ЕС для обоснования санкций против миллиардера и его сестры Гульбахор Исмаиловой. В марте ее имя было исключено из санкционного списка Евросоюза.

Медиа-юрист, представляющий интересы Усманова Йоахим Штайнхефель, заявил, что «Алишер Усманов стал жертвой атаки на истину и приличия, а ответственная прокуратура сделала гротескные промахи прессы основой своего расследования и ссылалась на удаленные газетные статьи, что дискредитирует саму систему немецкого правосудия».

Напомним, ранее свои материалы об Алишере Усманове удалили Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Zeit, Neue Osnabrücker Zeitung и другие.