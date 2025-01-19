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В Швейцарии разблокируют часть активов бывших трастов Усманова

В Швейцарии решили разблокировать часть активов бывших трастов Усманова
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии разблокировал более €6,5 млн на счетах в банке Credit Suisse трастов, ранее связанных с миллиардером Алишером Усмановым. Об этом пишет Tages-Anzeiger.

Как пишет издание, Госсекретариат по экономическим вопросам страны одобрил оплату содержания недвижимости в Англии, которую швейцарские власти связывают с бизнесменом, в размере около €4,2 млн, а также обслуживания вертолетов — почти €2,4 млн.

Издание отмечает, что решение разморозить активы позволяет не тратить деньги налогоплательщиков на содержание конфискованной собственности российских бизнесменов.

В свою очередь Усманов заявлял, что Запад совершил колоссальную ошибку, введя санкции против предпринимателей из России. Он отметил, что преследуемые бизнесмены не влияют на процесс принятия политических решений государством.

Ранее Усманов подал в суд на банк UBS Europe.

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