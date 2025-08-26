На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач прокомментировал платные операции по удалению камней из желчного пузыря

Мясников призвал не вестись на рекламу операции, связанной с желчным пузырем
true
true
true
close
Айрат Рахматуллин/VK

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не доверять платным операциям по удалению камней из желчного пузыря. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он рассказал, что сейчас модно предлагать платные операции по удалению камня, не удаляя желчного пузыря.

По его словам, весь хирургический мир выступает против этого, так как после такой операции уже через два-три месяца в желчном пузыре могут образоваться новые камни.

Камни в этом органе удаляют в редких случаях, пояснил врач. Например, если размер камня составляет больше трех сантиметров, а также при «фарфоровом» желчном пузыре, когда стенки органа покрываются отложениями кальция.

«Поэтому если вам кто-то где-то говорит: «В нашей клинике мы разработали [эффективный метод] удаления камня» — не ведитесь, люди», — заключил Мясников.

В мае сообщалось, что у женщины из Китая удалили почти 100 желчных камней. Причиной образования столь большого количества камней стало неправильное питание, длившееся на протяжении многих лет, рассказали медики.

Ранее в Москве в печени пациентки обнаружили забытый 10 лет назад дренаж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами