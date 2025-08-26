Врач прокомментировал платные операции по удалению камней из желчного пузыря

Мясников призвал не вестись на рекламу операции, связанной с желчным пузырем

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не доверять платным операциям по удалению камней из желчного пузыря. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он рассказал, что сейчас модно предлагать платные операции по удалению камня, не удаляя желчного пузыря.

По его словам, весь хирургический мир выступает против этого, так как после такой операции уже через два-три месяца в желчном пузыре могут образоваться новые камни.

Камни в этом органе удаляют в редких случаях, пояснил врач. Например, если размер камня составляет больше трех сантиметров, а также при «фарфоровом» желчном пузыре, когда стенки органа покрываются отложениями кальция.

«Поэтому если вам кто-то где-то говорит: «В нашей клинике мы разработали [эффективный метод] удаления камня» — не ведитесь, люди», — заключил Мясников.

В мае сообщалось, что у женщины из Китая удалили почти 100 желчных камней. Причиной образования столь большого количества камней стало неправильное питание, длившееся на протяжении многих лет, рассказали медики.

Ранее в Москве в печени пациентки обнаружили забытый 10 лет назад дренаж.