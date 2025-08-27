На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После массовой драки у детсада в Ленобласти задержали десятки мигрантов

78.ru: в Ленобласти после массовой драки у детсада задержали 30 мигрантов
true
true
true
close
Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В Ленинградской области полицейские задержали десятки мигрантов после массовой драки у детского сада. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Предварительно, правоохранительные органы задержали 26 иностранцев, которые законно пребывают на территории России. Также были задержаны еще четыре мигранта, которые незаконно находятся в стране.

Инцидент произошел в поселке Янино, около строящегося детского сада на Голландской улице. К моменту прибытия на место сотрудников правоохранительных органов участники потасовки разбежались — точные причины конфликта на данный момент не уточняются.

До этого самарцы подрались с тольяттинцами «стенка на стенку» на музыкальном фестивале. Ведущий попытался усмирить дерущихся со сцены, однако страсти лишь накалялись.

Ранее СК возбудил дело после массовой драки несовершеннолетних в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами