В Тольятти произошла крупная драка стенка на стенку

Видео драки «стенка на стенку» между самарцами и тольяттинцами попало в сеть

Видео драки «стенка на стенку» между самарцами и тольяттинцами в Тольятти попало в сеть. Кадры выложил Telegram-канал «Самара ДТП».

Сообщается, что мужчины вступили в потасовку неподалеку от концертной площадки, после чего их попытались разогнать с помощью газовых баллонов. Унять их не удалось, и драка продолжилась за пределами площадки. Что стало причиной конфликта, не уточняется, как и то, были ли участники конфликта разделены на группы исходя из места проживания или по другому признаку.

По данным полиции, никто из участников инцидента в полицию с заявлением не обратился, а также не попросил о медицинской помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и осуществляют охрану общественного порядка на месте.

До этого в Новосибирске подростки устроили массовую драку и избили мужчину. По какой причине произошел конфликт, не уточняется. Информация о том, получил ли пострадавший травмы, отсутствует.

По словам представителей МВД, им поступало сообщение о происшествии, однако к моменту прибытия полиции участники уже разошлись.

Ранее девушки на пляже в Одессе устроили массовую потасовку.