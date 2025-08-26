На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти на видео попала массовая драка мигрантов около детского сада

В Янино мигранты устроили массовую драку
true
true
true

В Ленинградской области иностранцы устроили массовую драку. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Янино, около строящегося детского сада на Голландской улице. На кадрах с места инцидента заметно, что в потасовке участвуют более 12 человек. Предполагается, что все они участвуют в строительстве учреждения.

Сначала все они стоят около машины, но в какой-то момент один из них начинает избивать другого. Уже на следующем видео несколько человек бегут к машине и пытаются уехать, пока другие участники наносят удары по стеклам. Что именно стало причиной конфликта, не уточняется.

«К моменту прибытия полиции участники потасовки разбежались», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Екатеринбурге толпа несовершеннолетних устроила массовую драку. Изначально конфликт произошел между двумя школьниками, но позже к ним подключились другие. Возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого потребовал доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Новосибирске более 10 человек жестоко избили юношу на глазах у очевидцев.

