На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В детском лагере Петербурга юноша выстрелил школьнику в живот из ракетницы

78.ru: в Ломоносове школьнику выстрелили в живот из сигнальной ракетницы
true
true
true
close
Pexels

Подростку понадобилась помощь медиков после того, как ему выстрелили в живот в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Ломоносове, в лагере для трудных подростков. По данным портала, 15-летний молодой человек получил травму после того, как 18-летний знакомый выстрелил в него из сигнальной ракетницы.

Несмотря на травму, юноша вместе с матерью обратились за помощью только на следующий день. Специалисты диагностировали у пациента ожог живота от первой до третьей степени.

«Пострадавшему оказали помощь, но от госпитализации он отказался», – сообщается в публикации.

На ситуацию обратили внимание в полиции. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов пострадавший рассказал, что знакомый сделал это случайно, после произошедшего молодой человек с ракетницей скрылся.

До этого в Ленобласти мужчина открыл стрельбу из сигнального пистолета по роддому. В результате никто не пострадал, в кабинете врача обгорела штора.

Ранее в Саратовской области два человека пострадали в конфликте со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами