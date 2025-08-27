В детском лагере Петербурга юноша выстрелил школьнику в живот из ракетницы

Подростку понадобилась помощь медиков после того, как ему выстрелили в живот в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в Ломоносове, в лагере для трудных подростков. По данным портала, 15-летний молодой человек получил травму после того, как 18-летний знакомый выстрелил в него из сигнальной ракетницы.
Несмотря на травму, юноша вместе с матерью обратились за помощью только на следующий день. Специалисты диагностировали у пациента ожог живота от первой до третьей степени.
«Пострадавшему оказали помощь, но от госпитализации он отказался», – сообщается в публикации.
На ситуацию обратили внимание в полиции. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов пострадавший рассказал, что знакомый сделал это случайно, после произошедшего молодой человек с ракетницей скрылся.
До этого в Ленобласти мужчина открыл стрельбу из сигнального пистолета по роддому. В результате никто не пострадал, в кабинете врача обгорела штора.
Ранее в Саратовской области два человека пострадали в конфликте со стрельбой.