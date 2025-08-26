На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области два человека пострадали в конфликте со стрельбой

В Саратовской области пять человек задержали за конфликт со стрельбой
Pixabay

В Саратовской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Ртищево, на улице Зои Космодемьянской. По данным полиции, в конфликте принимали участие несколько человек, во время ссоры один из мужчин стал стрелять.

В результате задержаны пять человек. Из них трое отправились в полицию, двум понадобилась помощь медиков.

«В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Действиям лиц, причастных к конфликту, будет дана правовая оценка», – сообщается в публикации.

До этого в Ленинградской области задержали пьяного мужчину, который открыл стрельбу по роддому. Местный житель использовал сигнальный пистолет, снаряд которого попал в кабинет заведующего гинекологическим отделением.

В результате произошел пожар, но никто не пострадал. Огонь охватил занавеску и повредил стену.

Ранее в Дагестане девушка выстрелила из травмата в подругу.

