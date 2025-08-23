На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти пьяный мужчина открыл стрельбу по роддому

В Ленобласти пьяного мужчину задержали за стрельбу по роддому
true
true
true
close
РИА Новости

В Ленинградской области произошел пожар в роддоме. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Колтушском шоссе. По данным портала, 29-летний мужчина выстрелил в окно четвертого этажа, где находился кабинет заведующего гинекологическим отделением.

Пистолет был сигнальным, после попадания повредилась часть стены и сгорела штора.

«Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали. Выяснилось, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Подобный случай до этого произошел в Петербурге. По данным местных СМИ, 22-летний молодой человек, который находился в состоянии наркотического опьянения, подошел к окну своей квартиры и открыл стрельбу по детской площадке.

В результате никто не пострадал. Мужчину задержали, оружие у него изъяли.

Ранее россиянка рассказала о кошмаре, который она пережила за пять дней в роддоме Благовещенска.

