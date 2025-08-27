Эксперты составили рейтинг самых популярных у россиян цветов для 1 сентября

Цветы на 1 сентября стали для россиян не просто формальностью, а способом выразить уважение к учителю. Все чаще жители предпочитают символичные, практичные и долговечные букеты, а не броские и пышные, рассказала RT руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова.

Отметим, что в этом году букет цветов на 1 сентября обойдется россиянам в среднем в 2,5 тысячи рублей – об этом «Москва 24» сообщила со ссылкой на данные ассоциации «Теплицы России». Отмечается, что на себестоимость повлияли инфляция и рост затрат на производство, а импортные цветы дорожают из-за роста расходов на логистику и банковские операции при международных платежах.

По словам специалиста, ко Дню знаний родители покупают для детей цветы в минималистичной упаковке, а также стараются учитывать, какой смысл стоит за каждым бутоном. В топ-5 самых популярных видов цветов в первую очередь у россиян входят розы – это классический вариант букетов для праздничного события, отметила Горкунова.

«Белые розы ассоциируются с чистотой и началом, красные — с глубокой признательностью, а розовые — с теплом и дружелюбием, — пояснила эксперт. — Неслучайно именно роза чаще всего оказывается в руках первоклассника — как знак трогательного и торжественного старта».

На втором месте по востребованности оказались хризантемы, которые еще в Дрнневнем Китае считались символом долголетия и мудрости. Для школьного букета это особенно символичные цветы, так как выражают уважение и благодарность педагогам за их труд, при этом букеты из них – одни из самых долговечных.

Далее в рейтинге следуют ромашки, которые символизируют искренность, доверие и чистоту, показывают именно внимание, а не делают акцент на высокой стоимости букета, отметила Горкунова. Также популярными у россиян она назвала герберы, которые придают букетам эффектность, и гладиолусы, которые являются символом стойкости и стремления к победам.

Напомним, в этом году около трети опрошенных россиян (31%) сообщили, что в их семье есть дети, которые пойдут в школу 1 сентября. Более половины (55%) собираются подарить букет классному руководителю ребенка. 74% опрошенных заявили, что скорее согласились бы подарить учителю один букет от класса, а остальные деньги, предназначенные для покупки цветов, передать на благотворительность — например, на помощь больным детям.

Ранее флористы рассказали россиянам, как продлить жизнь букету цветов в жаркую погоду.