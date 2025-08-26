Россияне рассказали, собираются ли дарить цветы учителям детей 1 сентября

Около трети опрошенных россиян (31%) сообщили, что в их семье есть дети, которые пойдут в школу 1 сентября. Более половины (55%) собираются подарить букет классному руководителю ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного детским хосписом «Дом с маяком» и фондом помощи хосписам «Вера» совместно с компанией Russian Field (есть у «Газеты.Ru»).

Средняя сумма, которую люди намерены потратить на букет, — 2 183 рубля. Чаще всего они объясняют свое желание подарить цветы тем, что это традиция, часть праздника, так принято. Еще один мотив — выражение благодарности учителю. Некоторые респонденты сказали, что сами вырастили цветы и хотят подарить их учителю. Сообщили, что подарят один букет от класса, 6% родителей школьников.

74% опрошенных заявили, что скорее согласились бы подарить учителю один букет от класса, а остальные деньги, предназначенные для покупки цветов, передать на благотворительность — например, на помощь больным детям. Пятая часть группы опрошенных не согласилась бы на это. 6% ответить затруднились. Каждый десятый участник опроса, у кого в семье есть дети-школьники, сообщил, что участвовал в акции «Дети вместо цветов», а четверть знают об акции, но участвовать в ней им не доводилось.

Акция «Дети вместо цветов» проходит уже в 11-й раз. Смысл акции в том, что 1 сентября школьники дарят учителю один букет от класса, а остальную сумму, которую планировали потратить на цветы, жертвуют на поддержку тяжелобольных детей и молодых взрослых.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Ранее россиянам назвали главные способы сэкономить на сборах ребенка в школу.