Флористы рассказали россиянам, как продлить жизнь букету цветов в жаркую погоду

Жаркая погода, сухой воздух и перепады температур приводят к тому, что срезанные цветы увядают быстрее обычного, поэтому в таких условиях важно позаботиться о букете. Никаких сложных и дорогих методов не требуется – достаточно ежедневно выполнять небольшие действия, рассказали флористы в беседе с Pravda.Ru.

Самое главное, с чего стоит начать заботу о цветах – это обрезка стеблей, которую специалисты считают ключом к долголетию букета. Они советуют срезать стебли под углом, так как это значительно увеличит площадь впитывания влаги и позволит цветам напитаться водой. Кроме того, необходимо убрать с букета все листья, которые попадают под воду – в противном случае они превратятся в источник бактерий, на них может появиться плесень, что спровоцирует преждевременное увядание растений.

Также флористы рекомендуют менять воду в вазе ежедневно или самое большее – через день. В нее можно добавлять немного сахара, каплю отбеливателя или питательный раствор для цветов, продающийся в специализированных магазинах. Размещать букет следует подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла. Лучше выбрать проветриваемые, прохладные места в квартире. Листья и лепестки цветов рекомендуется обрызгивать прохладной водой.

До этого руководитель цветочного направления ГК «Горкунов» Светлана Горкунова рассказала «Газете.Ru», что выбор цветов для букета требует особой внимательности, ведь некоторые растения способны спровоцировать не только чихание и слезотечение, но и серьезные реакции, вплоть до анафилаксии. Лидеры в этом списке — лилии, чья пыльца содержит высокоактивные аллергены, способные вызвать кашель, заложенность носа и даже отек слизистых. Не менее опасны, по словам специалиста, ромашки — они могут спровоцировать тяжелую анафилаксию, причем не только в виде букетов, но и в составе чаев или косметических средств.

