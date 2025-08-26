Власти Петербурга назвали сроки строительства 16 новых станций метро

В Смольном пообещали открыть 16 новых станций метро в Петербурге к 2035 году

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают закончить строительство 16 новых станций метрополитена к 2035 году, заявил глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Его цитирует РИА Новости.

«Транспортная система Санкт-Петербурга должна соответствовать уровню ведущих мегаполисов мира. Для этого планируем к 2035 году построить 16 новых станций метрополитена», — рассказал чиновник.

Кроме того, власти планируют поддерживать состояние 85% парка общественного транспорта, а также не менее 71% автодорог агломерации и региона.

В начале августа стало известно, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включили в проект схемы столичного метро на 2026–2030 годы.

Строительство ВСМ началось в 2024 году. Это первый подобный проект в России. Завершение работ планируется в 2028 году. После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут.

Ранее сообщалось, что Москва построит более 30 станций метро до 2030 года.