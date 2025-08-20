На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москва расширит метрополитен для развития городской инфраструктуры

Москва построит более 30 станций метро до 2030 года
true
true
true
close
Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Москва по поручению мэра столицы Сергея Собянина вернулась к массовому строительству объектов метрополитена, рассказал замглавы города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, к сентябрю будет открыт новый участок Троицкой линии, запущенной год назад. В настоящий момент строители возводят 16 станций в различных районах столицы. Одновременно пять тоннелепроходческих комплексов прокладывают пути для будущих Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

«Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности», — добавил Ефимов.

Одним из ключевых проектов станет строительство метро в Ярославском районе. Новый участок протяженностью 8,5 км будет включать две станции с проектными названиями «МГСУ» и «Ярославская». Это улучшит транспортную инфраструктуру северо-востока столицы.

Ефимов также отметил необходимость расширения транспортного каркаса в Троицком и Новомосковском административных округах. Рассматривается возможность продления Сокольнической, Солнцевской и Бирюлевской линий на юго-запад.

Член Московского реготделения «Деловой России», гендиректор компании «Рутмарк» Игорь Морозов подчеркнул значимость развития сети метрополитена для города.

«Градостроительная политика Москвы последовательно направлена на обеспечение всех районов города качественной транспортной инфраструктурой. Ожидаемые результаты внесут существенный вклад в повышение качества жизни москвичей и подтвердят эффективность выбранной стратегии развития метрополитена. Строительство новых станций метро станет важным шагом на пути к формированию современной, удобной и доступной городской среды», — сказал он.

Ранее Ефимов рассказал о ходе строительства станции «Липовая Роща» на Рублево-Архангельской линии. Станционный комплекс возводится на глубине 24 метров на внешней стороне МКАД.

«Сейчас там завершены земляные работы – строители произвели выемку почти 150 тыс. кубометров грунта и приступили к устройству основных монолитных конструкций», — отметил он.

