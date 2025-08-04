В еще одном регионе России запретили снимать дроны

В Оренбургской области запретили снимать фото и видео падения беспилотников. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Солнцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Согласно документу, в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Оренбургской области запрещена фото-, видео- и (или) киносъемка: последствий применения беспилотных воздушных судов, в том числе мест нахождения (падения) беспилотных воздушных судов, мест поражения объектов с использованием беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.

В середине июля губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил снимать работу войск противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атаки БПЛА. По словам Богомаза, подразделения ПВО ведут борьбу с украинскими беспилотниками.

В начале июля запрет на съемку прилетов украинских дронов ввели власти Калмыкии.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.