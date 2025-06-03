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В Калмыкии запретили снимать последствия атак дронов

Власти Калмыкии запретили снимать и размещать в сети последствия прилетов БПЛА
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Кирилл Брага/РИА Новости

Власти Калмыкии запретили снимать на камеры прилеты украинских беспилотников по объектам в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале местного правительства.

«Запрещено размещать в интернете информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, ракет и иных средств поражения. Исключение составляет обмен информацией в целях служебной необходимости территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Калмыкия и региональных органов исполнительной власти», — указано в сообщении.

Также под исключение подпадает информация, размещенная в открытом доступе на информресурсах этих органов власти.

Последний налет беспилотников на Калмыкию произошел в марте 2025 года — тогда силы российской противовоздушной обороны уничтожили три украинских БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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