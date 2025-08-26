В Саратовской области арестовали троих подростков за теракт на железной дороге

В Саратовской области арестовали троих несовершеннолетних, обвиняемых в организации террористического акта. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следствие установило, что в августе 2025 года 15-летний житель Энгельса получил сообщение в мессенджере с предложением совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Подросток согласился и привлек двух своих 16-летних друзей. В один из дней августа они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, которые обеспечивали работу железной дороги. Один из участников снимал происходящее на телефон и отправлял видео куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.

Личности участников преступления установили сотрудники ФСБ России, УФСБ по Саратовской области и Приволжского ЛУ МВД на транспорте. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемых под стражу.

Следственный комитет России призвал родителей и подростков быть внимательными при использовании интернета и социальных сетей, особенно если там встречается контент, побуждающий к преступлениям. В ведомстве напомнили, что за террористические действия предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

