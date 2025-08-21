В Подмосковье восьмиклассники за деньги подожгли оборудование на железной дороге

Три восьмиклассника, проживающие в городе Подольске в Московской области, получили в общей сумме $350 (около 28 тыс. рублей) за поджог оборудования на железной дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По данным следствия, подростки подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и повредили комплексную трансформаторную подстанцию. Свои действия они снимали на телефоны, чтобы впоследствии отчитаться перед украинскими кураторами. В материалах уточняется, что деньги были зачислены на банковские карты школьников.

На этом фоне против несовершеннолетних возбудили уголовное дело по статье о теракте, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. При этом адвокаты подростков настаивают на переквалификации дела на статью об умышленном уничтожении чужого имущества. Они утверждают, что восьмиклассники не пытались дестабилизировать деятельность органов власти и в целом не отдавали отчета своим действиям в силу юного возраста.

16 августа в полиции сообщили, что в Новосибирской области были задержаны 14-летний и 15-летний школьники по подозрению в попытке теракта на железной дороге. Как рассказали в правоохранительных органах, несовершеннолетние действовали по указанию неизвестного лица, намеревавшегося вывести из строя релейные шкафы в Каргатском районе. Подростки приобрели горючее вещество и специальное снаряжение, после чего добрались до места и попытались поджечь оборудование.

