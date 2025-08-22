В Дагестане девушка выстрелила из травмата в подругу

В дагестанской кофейне девушка выстрелила из травматического пистолета в подругу

В одном из кафе Хасавюрта девушка получила ранение, предположительно, из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

«20 августа примерно в 17:00 в одной из кофеен Хасавюрта работница заведения, 22-летняя местная жительница, произвела выстрел из травматического пистолета в сторону своей подруги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции доставили подозреваемую в отделение, где она пояснила, что взяла пистолет у своего знакомого. По ее словам, будучи уверенной в том, что оружие не заряжено, она в шутку приставила его к голове подруги и произвела выстрел. Очевидцы произошедшего доставили пострадавшую в медицинское учреждение на автомобиле.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие. Также в отделение полиции был доставлен владелец травматического пистолета.

