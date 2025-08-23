В кабмин направили законопроект о праве регионов запрещать продажу вейпов

В правительство России направили законопроект, в рамках которого предлагается наделить регионы РФ полномочиями по введению запрета на продажу вейпов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

»[Президент России] Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор [Нижегородской области] Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад», — написал депутат.

Метелев добавил, что законопроектом не предлагается ввести федеральный запрет. Однако, по его словам, инициатива может стать решением, которое запустит «цепочку событий».

Путин поддержал идею Никитина дать регионам страны полномочия по полному запрету вейпов накануне. По словам губернатора, Нижегородская область готова стать пилотным регионом, чтобы «запретить эту гадость» в рознице, в оптовой торговле и в обращении.

Ранее депутаты Госдумы оценили полный запрет продажи вейпов.