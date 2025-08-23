На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В кабмин направили законопроект о праве регионов запрещать продажу вейпов

Метелев: проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в кабмин
close
Depositphotos

В правительство России направили законопроект, в рамках которого предлагается наделить регионы РФ полномочиями по введению запрета на продажу вейпов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

»[Президент России] Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор [Нижегородской области] Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад», — написал депутат.

Метелев добавил, что законопроектом не предлагается ввести федеральный запрет. Однако, по его словам, инициатива может стать решением, которое запустит «цепочку событий».

Путин поддержал идею Никитина дать регионам страны полномочия по полному запрету вейпов накануне. По словам губернатора, Нижегородская область готова стать пилотным регионом, чтобы «запретить эту гадость» в рознице, в оптовой торговле и в обращении.

Ранее депутаты Госдумы оценили полный запрет продажи вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами