Путин разрешил регионам полный запрет вейпов

Президент России поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам страны полномочия по полному запрету вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с Путиным Никитин поднял вопрос о распространении вейпов среди детей. Губернатор внес предложение наделить российские регионы полномочиями по полному запрету вейпов.

По словам Никитина, Нижегородская область готова стать пилотным регионом, чтобы «запретить эту гадость» в рознице, в оптовой торговле и в обращении.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Путин на инициативу губернатора.

20 августа первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что в России еще могут запретить вейпы – работа над соответствующим законопроектом не завершилась. К проработке документа парламентарии вернутся сразу по завершению каникул 15 сентября, добавил парламентарий.

Ранее россияне поддержали полный запрет вейпов и электронных сигарет.