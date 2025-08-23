На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили запрет вейпов в Нижегородской области

Сенатор Шейкин: запрет вейпов в Нижегородской области покажет механизм работы закона
true
true
true
close
Unsplash

Инициатива нижегородского губернатора по запрету вейпов в регионе покажет, как такой проект будет работать на практике, заявил «Газете.Ru» сенатор Артем Шейкин.

«Пилотные проекты позволяют протестировать механизм запрета: как он будет работать на практике, с какими трудностями столкнутся правоохранительные органы, бизнес и граждане. Аналогичные примеры уже были — например, региональные ограничения на продажу алкоголя, которые затем легли в основу федеральных решений или помогли их доработать», — сказал он.

Шейкин заявил, что закон должен быть направлен на производителей, поставщиков и продавцов. По его словам, необходимо также проработать «нюансы».

«Именно они являются ключевым звеном в распространении никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. При этом отдельные меры ответственности могут быть предусмотрены и для потребителей, особенно если речь идет о несовершеннолетних. Если субъект Российской Федерации вводит полный запрет, он может предусмотреть ответственность и за хранение, и за использование таких устройств на своей территории. В случае с туристами или приезжими — например, если человек приехал с вейпом из Москвы и использует его в Нижегородской области — формально он может подпадать под действие регионального закона, если тот предусматривает санкции не только за продажу, но и за потребление. Однако такие нюансы требуют четкой и недвусмысленной правовой формулировки, чтобы исключить произвольное применение», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что подобные меры помогают властям понять – реалистично ли реализовать запрет на территории всей России и какие правки нужно внести в законодательство.

До этого президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. На ней Никитин предложил дать регионам полномочия по полному запретов вейпов в стране. Глава государства эту идею поддержал.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда в России официально запретят вейпы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами