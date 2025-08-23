В Совфеде оценили запрет вейпов в Нижегородской области

Инициатива нижегородского губернатора по запрету вейпов в регионе покажет, как такой проект будет работать на практике, заявил «Газете.Ru» сенатор Артем Шейкин.

«Пилотные проекты позволяют протестировать механизм запрета: как он будет работать на практике, с какими трудностями столкнутся правоохранительные органы, бизнес и граждане. Аналогичные примеры уже были — например, региональные ограничения на продажу алкоголя, которые затем легли в основу федеральных решений или помогли их доработать», — сказал он.

Шейкин заявил, что закон должен быть направлен на производителей, поставщиков и продавцов. По его словам, необходимо также проработать «нюансы».

«Именно они являются ключевым звеном в распространении никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. При этом отдельные меры ответственности могут быть предусмотрены и для потребителей, особенно если речь идет о несовершеннолетних. Если субъект Российской Федерации вводит полный запрет, он может предусмотреть ответственность и за хранение, и за использование таких устройств на своей территории. В случае с туристами или приезжими — например, если человек приехал с вейпом из Москвы и использует его в Нижегородской области — формально он может подпадать под действие регионального закона, если тот предусматривает санкции не только за продажу, но и за потребление. Однако такие нюансы требуют четкой и недвусмысленной правовой формулировки, чтобы исключить произвольное применение», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что подобные меры помогают властям понять – реалистично ли реализовать запрет на территории всей России и какие правки нужно внести в законодательство.

До этого президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. На ней Никитин предложил дать регионам полномочия по полному запретов вейпов в стране. Глава государства эту идею поддержал.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда в России официально запретят вейпы.