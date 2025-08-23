96-летний ученый из Петербурга поверил мошенникам и отдал им 8 млн рублей

Ученый из Ломоносова поверил мошенникам и перевел им восемь миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самого 96-летнего пострадавшего, во время первого разговора аферисты представились сотрудниками госструктур. Пенсионеру заявили, что его средства находятся под угрозой, и, чтобы сохранить их, необходимо отдать деньги им.

В результате в тот же день мужчина встретился с неизвестным около своего дома и передал ему восемь миллионов рублей. Позже, поняв, что его обманули, пострадавший отправился в полицию.

Известно, что мужчина является ученым в области физико-математических наук.

До этого в Магнитогорске аферисты убедили девушку отправить им 10,5 миллионов рублей. Под предлогом получения букета цветов они выманили у пострадавшей код из сообщения, затем рассказали о взломе ее профиля на «Госуслугах» и уголовной ответственности.

Чтобы избежать преследования, несовершеннолетняя спилила замок и достала из сейфа сбережения семьи, позже она отдала средства курьеру, которого задержали.

Ранее сотрудница российского банка изъяла 25 млн рублей из кассы и передала мошенникам.