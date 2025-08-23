На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Магнитогорске девушка вскрыла сейф отца и отдала мошенникам 10 млн рублей

В Магнитогорске поймали курьера мошенников, похитивших 10,5 млн рублей у подростка
МВД Медиа

Сотрудники полиции Магнитогорска и Башкирии задержали 19-летнего курьера, который похитил у 17-летней девушки 10,5 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Неизвестные связались с несовершеннолетней под видом сотрудников службы доставки цветов и под предлогом получения букета выманили у нее код авторизации. Затем злоумышленники, представившись сотрудниками Роскомнадзора и правоохранительных органов, убедили девушку, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и ей грозит уголовная ответственность.

Под видеоконтролем аферистов потерпевшая осмотрела дом и показала сейф. Мошенники заставили ее спилить замок с помощью болгарки и извлечь 10,5 млн рублей. Для «законного оформления» средств был направлен курьер — 19-летний житель Башкортостана, который забрал деньги, назвав кодовое слово «тюльпан».

Потерпевшая рассказала о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого удалось задержать в Башкирии. 19-летний юноша объяснил, что нашел подработку в интернете и выполнял указания «работодателей». Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники убедили пенсионера «задекларировать» более 7 млн рублей.

