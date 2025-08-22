Сотрудница российского банка изъяла 25 млн рублей из кассы и передала мошенникам

Во Владимирской области работница банка взяла из кассы 25 млн и отдала аферистам

Во Владимирской области 59-летняя сотрудница банка стала жертвой мошенников. Женщина воспользовалась служебным положением и передала злоумышленникам крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, преступники действовали по стандартной схеме. Сначала они связались с женщиной от имени представителей службы безопасности банка и убедили ее перевести на «безопасный» счет 600 тысяч рублей. Затем лжесотрудник силовых структур сообщил ей о том, что она профинансировала ВСУ.

«Поверив мошенникам, желая избежать ответственности и огласки, по их указанию женщина, воспользовавшись служебным положением, изъяла из кассы и вынесла из отделения банка почти 25 млн рублей, передав их курьерам», — рассказали в прокуратуре.

Курьеров аферистов задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Ранее в Оренбурге сотрудница банка украла у пожилых вкладчиков более 5,6 млн рублей.