«Сижу голодная в антисанитарии, хочется бежать»: россиянка рассказала о пяти днях в роддоме

Антисанитария, протекающий потолок, ледяной душ в подвале и хамское отношение персонала — с этим в роддоме Благовещенска столкнулась жительница Амурской области Дарья. В беседе с «Газетой.Ru» будущая мама рассказала, в каких условиях вынуждены рожать женщины в административном центре на Дальнем Востоке.

«Я попала на сохранение в роддом в Благовещенске 6 августа и тут же столкнулась с хамским отношением персонала. Вся больница оказалась в ужасном состоянии. В тот день шел дождь, и в туалете на подоконник капала вода с потолка. Весь пол также был залит водой. Ничего не отремонтировано, просто отвратительные условия. Больницы не должны так выглядеть, не должно быть такой антисанитарии. Следующее, что меня возмутило, это было питание. Первый прием пищи в 8:00, второй — в 12:00, третий — в 17:00. А до утра беременная вынуждена ходить голодной. Ужин максимально обычный: хлеб, гречка и чай. По поводу передачи еды родными там тоже есть свой список и строгие правила. Но, в то же время, на втором этаже стоит аппарат с кофе, с сухариками, чипсами, шоколадками, орешками солеными, с газировкой химозной. То есть со всем тем, что в принципе, особенно на поздних сроках, запрещено. Но возле них сутками стояли голодные беременные: им приходилось питаться, как и мне, из этого аппарата. С родными видеться нельзя — посещения запрещены. То есть ты просто сидишь закрытый на своем этаже, хотя для беременных очень важны прогулки на свежем воздухе», — отметила Дарья.

По ее словам, мыться беременным приходилось в прокуренной душевой, которая находится в подвальном помещении. Девушка добавила, что чаще всего вода была ледяной.

«На второй день после того, как я поступила, мне нужно было сдать анализы. Естественно, как-то помыться. В туалете на этаже было беде с леденющей водой, которой можно себе застудить абсолютно все. Вечером я решила сходить в душ. На душ выделено, по моему, всего три часа на все отделения. Есть бойлер, но горячей воды хватает максимум на несколько человек. Все остальные вынуждены будут мыться в ледяной воде. Так вот, чтобы попасть в душ, нужно было с третьего этажа спуститься на второй на лифте, а затем спуститься в подвал. Душевые находятся именно в подвале. Напротив душевых есть место, где курят беременные женщины. Я думаю, что персонал об этом знает. В один день я мылась, вода была холодная. Пожаловалась мужу и сказала, что на следующий день все сниму на видео — всю обстановку. И в этот день вода была как лед. Я сначала встала под эту ледяную воду, потом поняла, что не смогу терпеть этот холод. Наклонила голову вниз, чтобы промыть свои волосы. В итоге у меня пошла кровь из носа от давления, но я решила дотерпеть. Пена очень плохо вымывается ледяной водой — 30 минут я провела под этим «прекрасным» душем. Девочки говорят, что многие застудили грудь после того, как мылись там», — рассказала Дарья.

Девушка призналась, что не могла дождаться выписки — за пять дней в роддоме она чуть не впала в депрессивное состояние.

«Честно говоря, мне просто хотелось бежать из этого роддома. Я очень непривередливый человек, но сидеть голодной в абсолютной антисанитарии, мыться в ледяной воде… Персоналу не задавала вопрос на счет состояния роддома, так как нет в этом смысла. Там так не год и не два, а много лет уже ничего не меняется. Для всех это как будто норма. Неужели столько лет никто не обращал на это внимание? Персонал там - хамки, которые и озлобились видимо от того, что столько лет работают в таком ужасном месте. Я чуть в депрессию не впала за несколько дней. Что уж говорить о годах, проведенных там», — заключила Дарья.

Ранее петербурженка родила мальчика в туалете роддома, пока акушерка спала.