Наркоман обстрелял детскую площадку в Петербурге

В Петербурге 22-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения обстрелял детскую площадку. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 10 августа на проспекте Художников в Выборгском районе. Безработный житель одного из домов, находясь в состоянии наркотического опьянения, открыл стрельбу из незарегистрированного пневматического пистолета «Грач» калибра 4,5 мм из окна своей квартиры в сторону детской площадки.

Патрульный наряд, прибывший на место, задержал стрелка. В результате случившегося никто не пострадал, пистолет у мужчины изъяли. Злоумышленника поместили в камеру.

До этого молодого человека из Ленинградской области задержали за стрельбу из окна по детям — он попал в ногу одному из малолетних. Стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Коммунарке мужчина угрожал скинуть гранату с балкона.