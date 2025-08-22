На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал число занятых в атомной отрасли России

Путин: в атомной отрасли работают почти полмиллиона человек, это настоящая сила
Президент России Владимир Путин заявил, что в атомной отрасли России занято около полумиллиона человек, что, по его мнению, представляет собой «настоящую силу». Слова главы государства приводит РИА Новости.

В ходе встречи с сотрудниками предприятий, входящих в состав российской атомной отрасли, проходившей в городе Сарове, Путин поздравил работников с 80-летием со дня основания отечественной атомной промышленности.

«Поздравляю с этим юбилеем вас, всех, кто трудится в отечественной атомной индустрии, а это настоящая сила, почти полмиллиона человек», — сказал президент.

20 августа в поздравительной телеграмме, адресованной работникам и ветеранам атомной отрасли в связи с 80-летним юбилеем, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия обладает надежным ядерным щитом. По словам главы государства, благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду работников атомной отрасли удалось ввести в эксплуатацию сотни новых предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, а также сформировать единый научно-промышленный комплекс.

Ранее была названа дата начала испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов».

