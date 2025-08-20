На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что в России создан надежный ядерный щит

Путин: работники атомной отрасли создали надежный ядерный щит России
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия имеет надежный ядерный щит. Об этом в поздравительной телеграмме написал президент России Владимир Путин работникам и ветеранам атомной отрасли в честь ее 80-летнего юбилея.

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов», — заявил он.

По словам российского лидера, профессионализм и самоотверженный труд работников атомной отрасли помог запустить сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, а также построить единый научно-промышленный комплекс.

Путин добавил, что российские атомщики продолжат поддерживать вектор на укрепление международной кооперации в отрасли и будут наращивать исследовательскую деятельность. По его словам, создание в 1945 году атомной отрасли стало эпохальным событием в истории России.

До этого на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России сообщили, что капитаном атомного ледокола «Ямал» впервые в истории стала женщина, Марина Старовойтова.

Ранее на Западе заявили, что фрегат «Адмирал Амелько» «не дает спать» стратегам из США.

