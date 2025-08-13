Названа дата начала испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания в море после ремонта в августе-сентябре. Об этом РИА Новости заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент, проверяются все системы, агрегаты и оборудования крейсера, также «готовится сдаточная команда». Уточняется, что выход корабля на испытания в море запланирован «на август--сентябрь по готовности».

В феврале издание Military Watch Magazine писало, что крейсер «Адмирал Нахимов» станет новым флагманом Военно-морского флота России. После модернизации судно будет оснащено самым мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Калибр», что сделает его одним из самых сильных надводных кораблей в мире. Авторы материала подчеркнули, что перезапуск ядерных реакторов является признаком готовности корабля к ходовым испытаниям.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок.

