На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа дата начала испытаний атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в августе-сентябре
true
true
true
close
Олег Ласточкин/РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» выйдет на ходовые испытания в море после ремонта в августе-сентябре. Об этом РИА Новости заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент, проверяются все системы, агрегаты и оборудования крейсера, также «готовится сдаточная команда». Уточняется, что выход корабля на испытания в море запланирован «на август--сентябрь по готовности».

В феврале издание Military Watch Magazine писало, что крейсер «Адмирал Нахимов» станет новым флагманом Военно-морского флота России. После модернизации судно будет оснащено самым мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Калибр», что сделает его одним из самых сильных надводных кораблей в мире. Авторы материала подчеркнули, что перезапуск ядерных реакторов является признаком готовности корабля к ходовым испытаниям.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок.

Ранее на Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами