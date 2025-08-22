«Роскосмос» показал жизнь мышей на борту спутника «Бион-М» №2

«Роскосмос» опубликовал видео с мухами и мышами на борту спутника «Бион-М» №2

«Роскосмос» показал видео с мышами и насекомыми на борту спутника «Бион-М» №2. Ход космической программы опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Мыши и мухи на спутнике «Бион-М» №2 отправились на орбиту», — отметили ученые.

20 августа ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2 с 75 мышами и 1,5 тыс. мух — дрозофил, стартовала с Байконура.

Согласно заявлению пресс-службы «Роскосмоса», на борту космического аппарата «Бион» разместили широкий спектр биологических объектов: мух, мхи, клеточные культуры и растительные образцы. Целью эксперимента является исследование воздействия радиации и невесомости на живые организмы в условиях полярной орбиты. Планируемая продолжительность полета составит 30 суток.

Конструкция спутника включает в себя герметичный модуль, предназначенный для размещения научной аппаратуры как внутри, так и снаружи. Помимо этого, аппарат оснащен приборным и агрегатным отсеками, платформой для отделения и солнечными панелями, обеспечивающими энергоснабжение.

«Бион» представляет собой серию российских космических аппаратов, разработанных специально для проведения биологических исследований в космосе. С 1973 по 1996 год было успешно запущено 11 спутников этой серии. В 2013 году впервые состоялся запуск модернизированной версии аппарата, получившей название «Бион-М».

