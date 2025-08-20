На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спутник «Бион-М» с мышами и мухами стартовал с Байконура

Ракета «Союз» со спутником «Бион-М» с мышами и мухами вылетела с Байконура
true
true
true

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2, оснащенная 75 мышами и 1,5 тыс. мух — дрозофил, стартовала с Байконура. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что выведение спутника на орбиту займет 9 минут 23 секунды. В пресс-службе добавили, что в спутнике «Бион» будут находиться мыши, мухи, мхи, клеточные культуры, а также образцы растений. Ученые хотят изучить, как радиация и невесомость вляет на живые организмы на полярной орбите. Полет будет проводиться в течение 30 дней.

Спутник состоит из герметичного аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечные батареи.

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических экспериментов. Между 1973 и 1996 годами было выведено на орбиту 11 таких спутников. В 2013 году стартовал обновленный аппарат «Бион‑М».

Второй модернизированный аппарат планируют запустить на высокоширотную орбиту, где в будущем разместится Российская орбитальная станция (РОС). Над научной частью проектов работает Институт медико‑биологических проблем РАН, а изготовлением аппаратов занимается самарский ракетно‑космический центр «Прогресс».

Ранее ученый рассказал о запуске российского спутника с мышами и мухами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами