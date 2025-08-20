Спутник «Бион-М» с мышами и мухами стартовал с Байконура

Ракета «Союз» со спутником «Бион-М» с мышами и мухами вылетела с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Бион-М» №2, оснащенная 75 мышами и 1,5 тыс. мух — дрозофил, стартовала с Байконура. Об этом сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что выведение спутника на орбиту займет 9 минут 23 секунды. В пресс-службе добавили, что в спутнике «Бион» будут находиться мыши, мухи, мхи, клеточные культуры, а также образцы растений. Ученые хотят изучить, как радиация и невесомость вляет на живые организмы на полярной орбите. Полет будет проводиться в течение 30 дней.

Спутник состоит из герметичного аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура, приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечные батареи.

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических экспериментов. Между 1973 и 1996 годами было выведено на орбиту 11 таких спутников. В 2013 году стартовал обновленный аппарат «Бион‑М».

Второй модернизированный аппарат планируют запустить на высокоширотную орбиту, где в будущем разместится Российская орбитальная станция (РОС). Над научной частью проектов работает Институт медико‑биологических проблем РАН, а изготовлением аппаратов занимается самарский ракетно‑космический центр «Прогресс».

