Ученый рассказал о запуске российского спутника с мышами и мухами

Биолог Седлецкий: спутник с мышами и мухами отправится с Байконура 20 августа

Ракета-носитель с биоспутником «Бион‑М» №2, на борту которого в космос отправятся 75 мышей и примерно 1,5 тысячи дрозофил, взлетит с космодрома Байконур 20 августа в 20:13 по московскому времени. Об этом РИА Новости сообщил руководитель лаборатории Института медико‑биологических проблем РАН и ответственный исполнитель миссии Владислав Седлецкий.

Ожидаемая продолжительность полета составляет 30 суток. По словам Седлецкого, ученые долго готовились к этой экспедиции, а научная программа для «Биона‑М» №2 формировалась практически сразу после полета аппаратов «Бион‑М» №1 и «Фотон‑М4». В рамках второй миссии перечень экспериментов расширен, что и обусловило увеличение числа мышей на борту.

Помимо позвоночных и мушек дрозофил, в космос отправят лекарственные растения, семена, водоросли, микроорганизмы и стволовые клетки животных и человека.

«Бион» — серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических экспериментов. Между 1973 и 1996 годами было выведено на орбиту 11 таких спутников. В 2013 году стартовал обновленный аппарат «Бион‑М». Второй модернизированный аппарат планируют запустить на высокоширотную орбиту, где в будущем разместится Российская орбитальная станция (РОС). Над научной частью проектов работает Институт медико‑биологических проблем РАН, а изготовлением аппаратов занимается самарский ракетно‑космический центр «Прогресс».

