На Урале мужчина ударил по лицу посетительницу супермаркета за отказ познакомиться

В Екатеринбурге мужчина дал пощечину девушке за отказ познакомиться
Кадр из видео/Telegram-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге мужчина грубо обошелся с соседкой по очереди в магазине, ударив ее по лицу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, инцидент произошел в супермаркете на улице Щербакова. На кадрах опубликованного каналом видео мужчина в белой футболке и черной куртке с размаху дает пощечину девушке, которая стоит у кассы. Другой посетитель отгораживает ее собой, останавливая агрессора. Причиной такого поведения стал якобы отказ девушки познакомиться.

Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. На нарушителя общественного порядка составили административный протокол за мелкое хулиганство и арестовали его на 15 суток.

До этого сообщалось, что в Омской области мужчину арестовали за угрозы полицейскому — он пришел к участковому с ножом и арбалетом.

Ранее на Урале арестовали брокера, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних.

