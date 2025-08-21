Пьяный омич пришел к участковому с ножом и арбалетом, чтобы отомстить за протокол

Мужчина из Омской области стал фигурантом уголовного дела после попытки отомстить представителю власти. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Колосовке. В этот день участковый составил в отношении 42-летнего местного жителя протокол по статье о распитии алкоголя в общественном месте.

По версии следствия, это подтолкнуло пьяного мужчину к мести. Он сходил домой за арбалетом и охотничьим ножом, после чего пришел в участок и стал угрожать сотруднику МВД.

«Противозаконные действия обвиняемого были пресечены участковым уполномоченным», – сообщается в публикации.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. На данный момент фигурант находится под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина мужчины будет доказана, он может получить срок до десяти лет лишения свободы.

