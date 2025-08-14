На Урале арестовали брокера, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних

В Екатеринбурге бизнесмена, которого обвиняют в совращении девочек, арестовали

В Екатеринбурге под стражу заключили 40-летнего местного брокера, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает E1.ru.

Мужчину обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц» УК РФ. Речь идет о двух эпизодах, в которых, как утверждает сторона обвинения, мужчина переспал с двумя школьницами.

Решением суда бизнесмен пробудет под стражей до 11 октября 2025 года.

О действиях предпринимателя стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась мать одной из потерпевших, 14-летней екатеринбурженки. Женщина узнала, что мужчина якобы соблазнил ее дочь красивой жизнью — водил по ресторанам и другим заведениям, приглашал в апартаменты в элитном ЖК. При этом заявительница утверждает, что обвиняемый знал возраст ее дочери.

