На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале арестовали брокера, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних

В Екатеринбурге бизнесмена, которого обвиняют в совращении девочек, арестовали
true
true
true
close
Telegram-канал Суды Свердловской области

В Екатеринбурге под стражу заключили 40-летнего местного брокера, которого обвиняют в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает E1.ru.

Мужчину обвиняют по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц» УК РФ. Речь идет о двух эпизодах, в которых, как утверждает сторона обвинения, мужчина переспал с двумя школьницами.

Решением суда бизнесмен пробудет под стражей до 11 октября 2025 года.

О действиях предпринимателя стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась мать одной из потерпевших, 14-летней екатеринбурженки. Женщина узнала, что мужчина якобы соблазнил ее дочь красивой жизнью — водил по ресторанам и другим заведениям, приглашал в апартаменты в элитном ЖК. При этом заявительница утверждает, что обвиняемый знал возраст ее дочери.

Ранее житель Брянской области получил 13 лет колонии за растление детей в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами