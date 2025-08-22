На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московском метро женщина в никабе с кулаками набросилась на пассажира

Две женщины с кулаками напали на пассажира метро Москвы и попали на видео
true
true
true

Женщина в никабе напала на пассажира московского метро, который ее якобы оскорбил. Видео инцидента опубликовал закрытый Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Очевидцы записали на камеру лишь часть конфликта двух женщин с мужчиной славянской наружности. На кадрах видно, как одна из них бьет оппонента по лицу в ответ на оскорбление.

В это время другая женщина, лицо которой закрыто никабом, наносит пострадавшему целую серию ударов. В конце концов драку остановили сотрудники метрополитена. В столичном УМВД произошедшее пока не комментировали.

До этого на видео попала драка двух россиянок в хиджабах на детской площадке в Махачкале. На кадрах видно, как одна из женщин, одетая в хиджаб, повалила другую на землю и начала избивать. По информации Telegram-канала, агрессорка сильно повредила оппонентке нос. Потерпевшая утверждает, что нападавшая не первый раз устраивает драки на площадках. Также, по словам женщины, до конфликта нападавшая дала ее номер телефона незнакомым мужчинам.

Ранее москвичка попыталась снять никаб с пассажирки в метро и попала за решетку.

