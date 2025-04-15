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Москвичка попыталась снять никаб с пассажирки в метро и попала за решетку

В Москве пенсионерку арестовали на семь суток за нападение на женщину в никабе
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Depositphotos

В Москве за решетку отправили пенсионерку, попытавшуюся снять никаб с пассажирки в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Конфликт между 61-летней жительницей района Вешняки и женщиной в никабе произошел в вагоне метро на станции «Филатов луг». Пассажирка в головном уборе с узкой прорезью для глаз показалась Наталье Ивановне подозрительной, и москвичка стала снимать ее на телефон. Это не понравилось спутнику женщины, что стало поводом для словесной перепалки.

Затем мужчина решил обратиться в полицию, после чего правоохранители по камерам видеонаблюдения установили, что Наталья Ивановна хватала пассажирку за голову, пытаясь сорвать никаб. В отношении москвички составили протокол о мелком хулиганстве. Суд признал женщину виновной и назначил ей семь суток административного ареста.

Ранее пассажир ударил девушку, которая ела шаурму в вагоне московского метро.

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